نادي الصحافة استهجن وقف برنامج الزميل وليد عبود على تلفزيون لبنان تحت ضغط التهديد والوعيد

اشار ​نادي الصحافة​ في بيان، الى ان زميلنا في الهيئة الإدارية ​وليد عبود​ تعرض لحملة شتائم وتخوين على خلفية اقتطاع جزء من مقدمة برنامج يعرض على إحدى القنوات، واستغرب النادي هذه الحملة على اعتبار أن القائمين بها لم يكلفوا أنفسهم عناء الإطلاع على المضمون كاملاً من دون اجتزاء وهو مضمون طاول من هم مع إيران ومن هم ضدها وقال للطرفين بأن "يحلوا عنا".

ولفت البيان، الى انه "إزاء كل ما تقدم يؤكد نادي الصحافة إن ​حرية التعبير​ مصانة بالدستور ولا يمكن في كل مرة وعندما يختلف معنا أي صحافي بالرأي أن يأتي الرد بحملة شتائم وتخوين وتهديد وترهيب،فكيف إذا طاولت هذه الحملة شخصا تميز بموضوعيته".

واوضح "إن التغاضي الذي كان يحصل من الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية تجاه أي اعتداء على صحافيين وناشطين على خلفية آرائهم السياسية،هو الذي شجّع هذه المجموعات التي كانت تستند إلى فائض القوة على الإستمرار في نهجها هذا.

ولذلك ندعو المعنيين وبدلاً من الإقتصاص من الصحافيين وأصحاب الرأي إلى الإقتصاص من أصحاب هذه الممارسات وهذا دليل على أن الدولة بدأت تستعيد عافيتها".

واستهجن نادي الصحافة وقف برنامج الزميل وليد عبود على تلفزيون لبنان تحت ضغط التهديد والوعيد وهو إجراء يبدو أنه اتخذ لمعاقبة عبود ليس إلا،علماً أن لا علاقة لبرنامجه على تلفزيون لبنان بالمقدمة محور الحملة، وهذا ما أكد عليه مصدر في تلفزيون لبنان ولذلك ندعو وزير الإعلام بول مرقص إلى التراجع عن قرار وقف برنامج الزميل وليد عبود، ونسأل: "هل ستلجأ وزارة الإعلام مثلا إلى معاقبة زملاء يعملون في وسائل إعلام رسمية إن كانت لهم أراء سياسية لا تتوافق مع هذه الجهة السياسية أو تلك؟".

ولفت البيان الى إن "نادي الصحافة يؤكد أن الأوان قد آن من أجل حماية حرية الصحافة والتعبير وحماية الصحافيين ووقف ثقافة التخويف والتخوين".