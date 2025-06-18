طلبت ​بلدية عين قنيا​ في قضاء حاصبيا من السوريين المقيمين في البلدة الحضور الى مبنى البلدية من الساعة الخامسة عصرا وحتى الساعة السابعة مساء مزودين بكافة الأوراق الثبوتية تحت المساءلة القانونية لكل من يحاول مخالفة ذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية عين قنيا تطلب من السوريين تزويدها بأوراقهم الثبوتية تحت طائلة المساءلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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