لورا لحود: لبنان يستعد هذا العام لموسم سياحي أردناه مثمرا ومزدهرا

أشارت وزيرة السياحة ​لورا لحود​، خلال إطلاق برنامج "مهرجان اهمج السياحي الثاني عشر"، إلى أنّ "المهرجانات ليست مجرّد فعاليات ترفيهية، بل هي جزء من رؤية أوسع لتعزيز السياحة والاقتصاد المحلي".

وقالت إنّ "إهمج هي تجربة صيفية وتحفة طبيعية مميزة، تسحرك في لوحة متكاملة العناصر، فغابات أشجار الأرز المعمرة والصنوبر والسنديان تشكل دعوة مفتوحة لعشاق الطبيعة ورياضة المشي، وسط المحمية، وبين تلك الأشجار الخضراء تسيل مياه نبع "عين الجوزة" العذبة المتدفقة".

وشددت على أنّ "لبنان يستعد هذا العام لموسم سياحي أردناه مثمرا ومزدهرا، وبالرغم من كل العقبات المحلية والإقليمية التي تعمل الحكومة على مدار الساعة لمتابعتها بدقة تامة، فإننا مصممون على استكمال مسيرة النهوض والإصلاح من خلال تعاون متين بين الدولة والقطاع الخاص".