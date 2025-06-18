أشار رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، الى أننا "نعاني من خسائر فادحة لكن الجبهة الداخلية قوية وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى"، لافتاً الى أننا "نضرب المواقع النووية والصواريخ والمقار ورموز القوة في إيران". وقال نتانياهو "نتقدم خطوة بخطوة نحو إزالة التهديد النووي وتهديد الصواريخ الباليستية".

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو أقرَّ بأن إسرائيل تعاني من "خسائر فادحة": نتقدم خطوة بخطوة نحو إزالة التهديد النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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