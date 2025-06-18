الحرس الثوري الإيراني: بدأنا الموجة الثانية عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" بإطلاق صواريخ "سجيل"

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان، أنّه "بدأ الموجة الثانية عشرة من عملية الوعد الصادق 3، من خلال إطلاق صواريخ "سجيل" الباليستية التي تُصنَّف ضمن فئة الصواريخ فائقة الثقل، بعيدة المدى، والمكونة من مرحلتين"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات الإسرائيلية على مناطق في إيران وترقّب احتمالية إعلان أميركا الانضمام إلى الحرب، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ الباليستية منذ يوم الجمعة.
وفي وقت سابق من اليوم، شدد المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي على أنّ "العقوبة التي أنزلها الشعب الإيراني وقواتنا المسلحة بالعدوّ، والتي يُنزِلونها به الآن، والتي أعدّوا لها خططًا للمستقبل، هي عقوبة قاسية أضعفته. حتى إنّ تدخّل أصدقائه الأميركيين في الساحة وتصريحاتهم، دليل على ضعفه وعجزه".
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