غوتيريس: أي تدخلات عسكرية إضافية في التصعيد بين إيران وإسرائيل قد تترتب عليها عواقب وخيمة

أشار الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، في بيان، إلى "أنني لا أزال أشعر بقلق عميق إزاء التصعيد العسكري المستمر في ​الشرق الأوسط​ بين ​إسرائيل​ و​إيران​"، وقال "أكرر ندائي من أجل وقف فوري للتصعيد يؤدي إلى وقفٍ لإطلاق النار. وأناشد جميع الجهات بشدة تجنّب المزيد من تدويل النزاع".

وشدد على أنّ "أي تدخلات عسكرية إضافية قد تترتب عليها عواقب وخيمة، ليس فقط على الجهات المعنية، بل على المنطقة بأسرها وعلى السلم والأمن الدوليين".

هذا، ودان غوتيريس بشدة "الخسائر المأساوية وغير الضرورية في الأرواح، والإصابات بين المدنيين، والأضرار التي لحقت بالمنازل والبنى التحتية المدنية الحيوية"، موضحًا: "تبقى الدبلوماسية السبيل الأفضل – والوحيد – لمعالجة المخاوف المتعلقة ببرنامج إيران النووي وقضايا الأمن الإقليمي ويبقى ميثاق ​الأمم المتحدة​ هو الإطار المشترك الذي يجمعنا لإنقاذ الشعوب من ويلات الحروب".

وحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "الالتزام التام بالميثاق وبالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.