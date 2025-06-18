الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جندي في جنوب غزة: سقوط صاروخ أُطلق من غزة في غلاف القطاع

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بيان، بمقتل جندي برتبة رقيب أول من كتيبة الهندسة القتالية في معارك جنوبي قطاع غزة، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على القطاع.
إلى ذلك، أوضح "أننا رصدنا صاروخا واحدا أطلق من قطاع غزة باتجاه غلاف غزة وسقط في منطقة مفتوحة".
وفي وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، "أننا قصفنا بوابل من قذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو المتوغلين بمحيط شارع 5 شمال مدينة خان يونس".
من جانبها، أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها تمكنت أمس الثلاثاء من استهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" يعتليها جنديان إسرائيليان بقذيفة "تاندوم" في منطقة "جورة اللوت" قرب مسجد "حليمة" جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع".
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