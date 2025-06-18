الجيش الإسرائيلي: اعترضنا الصواريخ الإيرانية التي استهدفت منطقة تل أبيب الكبرى

زعم الجيش ال​إسرائيل​ي، في بيان، بأنّه "اعترض الصواريخ ال​إيران​ية التي استهدفت منطقة ​تل أبيب​ الكبرى".

في وقت سابق، أفادت الجبهة الداخلية ال​إسرائيل​ية، بأنّ صفارات الإنذار تدوي في مدينة تل أبيب ومواقع عدّة في إسرائيل"، كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه "تم قبل وقت قصير رصد إطلاق صواريخ من ​إيران​ باتجاه أراضي إسرائيل".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​​إسرائيل​​ية على مناطق في ​​إيران​​ وترقّب احتمالية إعلان ​أميركا​ الانضمام إلى الحرب، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ الباليستية منذ يوم الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم، شدد المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي على أنّ "العقوبة التي أنزلها الشعب الإيراني وقواتنا المسلحة بالعدوّ، والتي يُنزِلونها به الآن، والتي أعدّوا لها خططًا للمستقبل، هي عقوبة قاسية أضعفته. حتى إنّ تدخّل أصدقائه الأميركيين في الساحة وتصريحاتهم، دليل على ضعفه وعجزه".