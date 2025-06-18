أعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية في بيان نقلته وسائل إعلام محلية اليوم أن طهران ستفرض قيودا مؤقتة على الوصول إلى خدمات الإنترنت، وذلك في ظل استمرار تبادل الهجمات الصاروخية مع إسرائيل.
وأوضح الوزارة الايرانية في بيان، أن الخطوة تهدف إلى منع "العدو من تهديد أرواح المواطنين وممتلكاتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاتصالات الايرانية: إيران تعتزم فرض قيود مؤقتة على خدمات الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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