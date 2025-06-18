وزارة الاتصالات الايرانية: إيران تعتزم فرض قيود مؤقتة على خدمات الإنترنت

أعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية‭‭ ‬‬في بيان نقلته وسائل إعلام محلية اليوم أن طهران ستفرض قيودا مؤقتة على الوصول إلى خدمات الإنترنت، وذلك في ظل استمرار تبادل الهجمات الصاروخية مع إسرائيل.

وأوضح الوزارة ال​ايران​ية في بيان، أن الخطوة تهدف إلى منع "العدو من تهديد أرواح المواطنين وممتلكاتهم".