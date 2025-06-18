الاحتياطي الفيدرالي الاميركي يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة في 2025

ثبت بنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى يتراوح بين 4.25% و 4.5%، في رابع قرار له في عام 2025 وفي عهد الرئيس دونالد ترامب.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من قبل الأسواق، أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سعر الاقتراض لليلة واحدة عند نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25% و 4.5%، وهو المستوى الذي كان عليه في ايار 2025.
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