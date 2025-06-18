الهلال الأحمر الإيراني ينفي استهداف مبناه في غارة إسرائيلية

اعلن ​الهلال الأحمر الإيراني​ في بيان له، إن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة قريبة من مبنى تابع له في طهران.

وكانت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، بما فيها وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، ذكرت في وقت سابق أن الغارة استهدفت مقر الهلال الأحمر.