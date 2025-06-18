الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومواقع عدّة في إسرائيل

أفادت الجبهة الداخلية ال​إسرائيل​ية، بأنّ صفارات الإنذار تدوي في مدينة تل أبيب ومواقع عدّة في إسرائيل".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومحيطها وفي نتانيا ومحيطها".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه "تم قبل وقت قصير رصد إطلاق صواريخ من ​إيران​ باتجاه أراضي إسرائيل وتعمل أنظمة الدفاع لاعتراض التهديد".

وطلب من الإسرائيليين الدخول إلى المناطق المحمية فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر"، مشيرًا إلى أنّه "يُسمح بالخروج من المنطقة المحمية فقط بعد تلقي تعليمات واضحة بذلك".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​​إسرائيل​​ية على مناطق في ​​إيران​​ وترقّب احتمالية إعلان ​أميركا​ الانضمام إلى الحرب، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ الباليستية منذ يوم الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم، شدد المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي على أنّ "العقوبة التي أنزلها الشعب الإيراني وقواتنا المسلحة بالعدوّ، والتي يُنزِلونها به الآن، والتي أعدّوا لها خططًا للمستقبل، هي عقوبة قاسية أضعفته. حتى إنّ تدخّل أصدقائه الأميركيين في الساحة وتصريحاتهم، دليل على ضعفه وعجزه".