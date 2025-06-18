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الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران

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الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران

أفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان، عن "رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران، وتعمل أنظمة الدفاع لاعتراض التهديد".

وقال الجيش الإسرائيلي، بأنه "يُطلب من المواطنين الدخول إلى المناطق المحمية فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

يُسمح بالخروج من المنطقة المحمية فقط بعد تلقي تعليمات واضحة بذلك".

وشدد على "الاستمرار في الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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