الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران

أفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان، عن "رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران، وتعمل أنظمة الدفاع لاعتراض التهديد".

وقال الجيش الإسرائيلي، بأنه "يُطلب من المواطنين الدخول إلى المناطق المحمية فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

يُسمح بالخروج من المنطقة المحمية فقط بعد تلقي تعليمات واضحة بذلك".

وشدد على "الاستمرار في الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية".