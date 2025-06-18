"أ ف ب": زيلينسكي يعتزم حضور قمة الأطلسي الأسبوع المقبل

أفاد مصدر في الرئاسة الأوكرانية لوكالة "فرانس برس"، بأن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعتزم حضور قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) يومي 24 و25 حزيران في لاهاي".
وقال المصدر "يعتزم الرئيس الحضور"، مضيفا أن "القرار النهائي سيُتخذ عشية القمة".
واعتبر ان "حضور الرئيس الأوكراني المحتمل في هولندا هو فرصة جديدة "للترويج لفكرة وقف إطلاق النار مع روسيا".
ووصلت المفاوضات بين كييف وموسكو إلى طريق مسدود، رغم جولتين من المناقشات في إسطنبول لأول مرة منذ عام 2022.
تواصل روسيا طرح مطالب توصف بأنها صعبة، بينها تنازل كييف عن الأراضي التي أعلنت ضمها ووقف مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
ووصف فولوديمير زيلينسكي هذه الشروط بأنها "إنذارات" غير مقبولة.
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