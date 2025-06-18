مسؤول أميركي: تقديرنا أن إيران ووكلاءها سيهاجمون قواتنا في حال توجيه الولايات المتحدة ضربة لإيران

كشف مسؤول أميركي، في حديث لـ"الجزيرة"، أن "لا أحد يعرف ما سيفعله ترمب بشأن ​إيران​ والخيارات بين المفاوضات وتوجيه ضربة عسكرية، وخيار توجيه ضربة عسكرية لمنشأة فوردو يتطلب دراسة التداعيات وردود فعل إيران".

ولفت المسؤول، الى أنه "لدى إيران ووكلائها بالمنطقة القدرات لمهاجمة قواتنا إذا دخلنا الحرب، وتقديرنا أن إيران ووكلاءها سيهاجمون قواتنا في حال توجيه الولايات المتحدة ضربة لإيران".

وذكر أن "القوات الأميركية في منقطة الشرق الأوسط اتخذت إجراءات الحماية القصوى"، لافتاً الى أن "حاملة الطائرات فورد تنضم قريبا إلى الأسطول السادس في المتوسط وفق جدول مسبق".

وقال "لم تتوجه أي من قاذفات "بي 2" إلى منطقة الشرق الأوسط بعد".