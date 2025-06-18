فـَ دقّ ناقوس الخطر في موسكو!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول التدخل في الصراع الإسرائيلي الإيراني ناقوس الخطر في موسكو.التي تشعر بالقلق.

توطدت علاقات روسيا مع طهران منذ غزو الكرملين لأوكرانيا، لكن قيادتها الآن في حالة تأزم وسط مخاوف بشأن مستقبل التحالف.

وتُظهر تصريحات نائب وزير الخارجية، سيرجي ريابكوف، التي حذّر فيها الولايات المتحدة من الانضمام إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية، قلق موسكو المتزايد من احتمال فقدانها لأقرب حلفائها في الشرق الأوسط.

وتتمتع روسيا بعلاقات قوية مع إيران، وقد توطدت منذ غزو الكرملين لأوكرانيا.

وتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه العلاقات من خلال اتفاقية شراكة استراتيجية وقّعها البلدان في بداية العام.

وسيط محتمل

لذلك، في البداية، بدا أن روسيا تنظر إلى صراع حليفتها مع إسرائيل كفرصة لكسب النفوذ. سارع الكرملين إلى عرض خدماته كوسيط محتمل.

إذا استطاع فلاديمير بوتين إقناع طهران بالتراجع والعودة إلى المحادثات النووية مع واشنطن، فقد يكون لديه فرصة للاستفادة من دعم البيت الأبيض العسكري لأوكرانيا.

لكن عروض الوساطة لم تلق آذانًا صاغية.

وقال تحليل لقناة (سكاي نيوز) البريطانية إنه مع تهديد ترامب باغتيال المرشد الأعلى الإيراني، دخلت موسكو في حالة تأهب قصوى - خوفًا من خسارة ثاني أهم حليف إقليمي لها في غضون ستة أشهر، بعد سقوط نظام الأسد في سوريا.

لذا، بالإضافة إلى ريابكوف، لجأت شخصيات بارزة أخرى إلى وسائل الإعلام.

ووصف رئيس المخابرات الروسية، سيرجي ناريشكين، الوضع بأنه "حرج".

ووفقًا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، فإن العالم "على بُعد أمتار قليلة من كارثة" بسبب الضربات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية.

إنه مشهدٌ مثيرٌ للإعجاب - دولةٌ تشن حربًا على جارتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، تحثّ الآن الآخرين على ضبط النفس العسكري.

عواقب وخيمة

ذلك لأن التدخل الأميركي ينطوي على عواقب وخيمة، ليس فقط على إيران، بل على روسيا أيضًا.

لكن لم يُخضِع أحدٌ هنا في تفاصيل ما ستفعله موسكو إذا قصف ترامب طهران.

كانت السيدة زاخاروفا، المعروفة بصراحتها، صامتة على غير العادة بشأن هذا السؤال تحديدًا عندما التقيتُ بها في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.

لم تتمكن حتى من تحديد ما إذا كان ذلك سيُشكل تصعيدًا، في حين أن العالم أجمع يرى ذلك.

ذلك لأن المسؤولين الروس في وضع غير مألوف - عالقون بين حليف قديم والدولة التي يُغازلونها. ومن هنا جاء ترددهم في انتقاد ترامب مباشرةً.