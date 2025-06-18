شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: كلمة مندوب مصر بالأمم المتحدة تؤكد ثبات الموقف تجاه قضايا العرب والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الحرية المصرى الكلمة القوية التى ألقاها مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أنها تمثل موقف مصر الثابت والراسخ تجاه قضايا المنطقة، وفى القلب منها القضية الفلسطينية.

وأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن كلمة السفير عبد الخالق جسدت الموقف المصرى الواضح فى الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، بما فى ذلك التأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشاد مهنى، بالبيان المشترك الصادر عن 21 دولة عربية، والذى دعا إلى وقف الهجوم الإسرائيلى فى إيران، مشيرًا إلى أن هذا البيان يعكس وحدة الموقف العربى تجاه التصعيد الإسرائيل فى المنطقة، قائلا :" أن مصر كانت دائما فى طليعة الدول التى تدافع عن قضايا الأمن القومى العربى، وأن موقفها واضح وصريح تجاه الصراع الإيرانى الإسرائيلى الراهن".

وأضاف مهنى، أن مصر، رغم الصمت الدولى حيال ما تشهده إيران من اعتداءات إسرائيلية، بما فى ذلك الضربات الجوية وعمليات الاغتيالات المستمرة، تبقى على موقفها الثابت فى دعم حقوق الشعوب العربية فى مواجهة العدوان والتهديدات الإسرائيلية.

واختتم البيان، مشددا على ضرورة أن تتحمل المجتمع الدولى مسؤوليته فى وضع حد لهذه الاعتداءات غير المبررة، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.