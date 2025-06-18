شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال حاشد لاتحاد شباب العمال بالعاصمة الإدارية لدعم الدولة والقيادة الحكيمة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم احتفالًا حاشدًا نظمه اتحاد شباب العمال، تأكيدًا على دور الشباب الفاعل في دعم مسيرة التنمية والوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة.

الاحتفال الذي حضره عدد كبير من شباب العمال من مختلف المحافظات، تضمن كلمات مؤثرة وفقرات فنية تعبيرًا عن روح الانتماء والتفاني في خدمة الوطن.

وخلال الفعاليات، أكد الأستاذ عبد العزيز سمير، رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، في كلمة قوية ألقت بظلالها على الحضور، أن هذا التجمع يعكس إيمان الشباب الراسخ بضرورة مساندة جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم القرارات الحكيمة التي تستهدف تحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

وأضاف عبد العزيز سمير بحماس شديد، مخاطبًا الشباب الحاضر: "إننا هنا اليوم لنؤكد للعالم أجمع أن شباب مصر هو خط الدفاع الأول عن هذا الوطن، وأننا لن نألُ جهدًا في سبيل رفعة شأنه. عهدًا ووعدًا، سنظل دائمًا وأبدًا خلف الدولة المصرية وخلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في قراراته الحكيمة التي ترسخ دعائم الاستقرار والتقدم."

وأشار رئيس الاتحاد العام لشباب العمال إلى أن الشباب المصري يدرك تمامًا حجم التحديات التي تواجه الوطن، ومستعد لبذل الغالي والنفيس لتحقيق رؤية مصر 2030، والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

وقد لاقى الحفل استحسانًا كبيرًا من الحضور، الذين عبروا عن حماسهم وتصميمهم على أن يكونوا دائمًا "خلف الدولة المصرية وخلف الرئيس عبد الفتاح السيسي والقرارات الحكيمة".

ويأتي هذا الاحتفال ليؤكد على الدور المحوري لشباب العمال كقوة دافعة للتنمية، وشريك أساسي في مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.