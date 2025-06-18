شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: مصر تواجه الحرب بالحق وتقود الإقليم بالحكمة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عن بالغ تقديره وإشادته بكلمة السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة الطارئة للجمعية العامة، والتي جسّدت الموقف المصري العادل والثابت في الدفاع عن الحقوق الإنسانية والشرعية للشعب الفلسطيني، والتصدي الحاسم للتجاوزات التي تُهدد الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الحزب أن ما عبّر عنه المندوب المصري لا يُمثل فقط سياسة دولة، بل يُجسد ريادة مصر التاريخية، وموقعها المحوري كركيزة للتوازن وضمير أخلاقي في محيط مضطرب، في امتداد لجهود دبلوماسية ورئاسية يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي بحكمة ومسؤولية، لدعم الشعوب العربية، واحتواء النزاعات، وتعزيز التدخل الإنسانى الفعّال في الأزمات الإقليمية.

وثمّن الحزب موقف مصر القوي في إدانة الهجمات الإسرائيلية، سواء على غزة أو خارجها، بوصفها انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي والإنساني.

وشدد الحزب على أن كلمة مندوب مصر الدائم وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وكشفت فشله في وقف الجرائم البشعة بحق المدنيين في غزة، مؤكدًا أن هذا الفصل المظلم سيُسجل في كتب التاريخ كواحد من أكثر المشاهد خزيًا في الضمير الإنساني الحديث.

كما أعرب الحزب عن اعتزازه بالإشادة الدولية المتكررة بالدور المصري في حماية الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن القيادة المصرية تُبرهن كل يوم على أنها صوت العقل والضمير العربي، والمدافع الأصيل عن قضايا الأمة، وفي طليعتها القضية الفلسطينية.

واختتم «المصريين الأحرار» بيانه بالتأكيد على أن السياسة المصرية تستند إلى قوة المبادئ لا منطق القوة، وإلى سيادة القانون لا قانون الهيمنة، وأن رسالتها في المحافل الدولية باتت تمثل أملاً حقيقياً للشعوب الباحثة عن العدالة والسلام.

ودعا الحزب كافة القوى السياسية في الداخل والخارج إلى الاصطفاف خلف الموقف المصري الذي يُعلي من قيمة الإنسان، ويحمي سيادة الدول، ويرسخ السلم، ويرفض ازدواجية المعايير.