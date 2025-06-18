إيران: طهران سترد إذا انضمت أمريكا إلى الحرب

قالت وزارة الخارجية الإيرانية على لسان نائب وزير الخارجية مجيد تخت روانجي إن "طهران سترد إذا انضمت الولايات المتحدة إلى حرب إسرائيل ضدنا".

وأضاف المفاوض النووي البارز مجيد تخت روانجي في تصريحات لشبكة CNN: "إذا قرر الأمريكيون التورط عسكرياً، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد في أي مكان نجد فيه أهدافاً نعتبر أنه يجب ضربها، هذا أمر واضح وبسيط، لأننا نتصرف بدافع الدفاع عن النفس".

وأشار إلى أن قيادة بلاده باتت تشكك في "صدق الأمريكيين"، بالنظر إلى توقيت الهجوم الإسرائيلي، ومضى قائلاً: "قبل يومين فقط من بدء الجولة التالية من المحادثات وقع العدوان.. إنها خيانة للدبلوماسية، وخيانة لثقتنا في الأمريكيين".