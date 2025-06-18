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إسرائيل تواجه معضلة كبيرة يمكن أن تضعفها أمام إيران

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إسرائيل تواجه معضلة كبيرة يمكن أن تضعفها أمام إيران

أكد مسؤول أمريكي لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إسرائيل بدأت تنفد من صواريخ اعتراضية من طراز "حيتس-2/3"، والتي استُخدمت لإسقاط مئات الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران والحوثيون المدعومون منها في اليمن منذ يوم الجمعة، كما أن الولايات المتحدة أنفقت أيضًا صواريخ اعتراضية بمعدل ينذر بالخطر، باستخدام العديد من بطاريات الدفاع الجوي الصاروخي عالية الارتفاع (ثاد) التابعة للجيش الأمريكي المنتشرة في إسرائيل بالإضافة إلى مدمرات الصواريخ الموجهة من فئة أرلي بيرك مع البحرية الأمريكية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

لا يزال المسؤولون والمحللون يعتقدون أن إيران لديها صواريخ أكثر مما تمتلكه كل من إسرائيل والولايات المتحدة من صواريخ اعتراضية، ولهذا السبب استهدف سلاح الجو الإسرائيلي بشكل مكثف منصات إطلاق الصواريخ أرض-أرض والبنية التحتية الأخرى للإطلاق في إيران.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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