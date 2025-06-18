إسرائيل تواجه معضلة كبيرة يمكن أن تضعفها أمام إيران

لا يزال المسؤولون والمحللون يعتقدون أن إيران لديها صواريخ أكثر مما تمتلكه كل من إسرائيل والولايات المتحدة من صواريخ اعتراضية، ولهذا السبب استهدف سلاح الجو الإسرائيلي بشكل مكثف منصات إطلاق الصواريخ أرض-أرض والبنية التحتية الأخرى للإطلاق في إيران.
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