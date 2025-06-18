أفاد مسؤول إيراني لـ"الجزيرة"، بأن "دخول أميركا المباشر على خط المواجهة مع إسرائيل يعني أن ​حزب الله​ سيتحرك"، لافتاً الى أن "أي دخول أميركي مباشر على خط المواجهة سيقابل بتهديد غير مسبوق لسفن الأعداء".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني لـ"الجزيرة": دخول أميركا المباشر على خط المواجهة مع إسرائيل يعني أن حزب الله سيتحرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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