سلام تسلّم باجتماع المخطط التوجيهي الأولي لمطار القليعات: نأمل في تجديد مهمة اليونيفيل في أقرب وقت

‎عقد رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، اجتماعًا في السراي الحكومي مع الاستشاريين من شركة دار الهندسة (شاعر ومشاركوه) برئاسة مديرها في ​لبنان​ مروان قبرصلي، الذين قدموا عرضًا للمخطط التوجيهي الأولي الذي كان قد طلب منهم إعداده ل​مطار القليعات​.

وقد شكرهم سلام على جهودهم وسرعة إعداد هذا المخطط ومهنية عملهم. وطلب منهم استكمال عملهم بدراسة جدوى والتي التزم الاستشاريون بتقديمها خلال الشهرين المقبلين.

‎ويأتي هذا الاجتماع في سياق تحضير الحكومة لبحث مشروع قانون يجيز لها تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل المطار، والمدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة المقبل.

‎ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية ضمن خطة الحكومة لتحسين البنية التحتية وتعزيز قدرات لبنان في قطاع النقل، وخلق فرص تنموية جديدة في الشمال.

‎وأعلن الوزير رسامني بعد الاجتماع، أنه تم البحث في موضوع مطار القليعات الذي بدأ العمل عليه منذ انطلاقة الحكومة. وشكر دار الهندسة التي قدمت هبة لهذا الامر. وقال: "اصبحنا اليوم جاهزون، ولقد قدمت دار الهندسة لدولة لسلام المخطط التوجيهي مع دراسة تمهيدية لكل المشروع وشرحت كل التفاصيل والامور الادارية والقانونية المطلوبة لكي يحقق هذا المشروع النتيجة المطلوبة قي اقرب وقت ممكن، كما تطرقت للجدول الزمني لدفتر الشروط".

‎وردا على سؤال حول تاريخ انطلاق المطار، قال: "المطلوب الية للوصول لهذا الامر، ونحن نعمل عليها في مجلس الوزراء، وسيعقد يوم الجمعة المقبل اجتماع لمجلس الوزراء لتقديم طلب الى مجلس النواب بالنسبة لهذا الامر، ونحن نسرع بقدر الإمكان والمفروض ان يلزم المشروع في مطلع السنة المقبلة ان شاء الله".

‎واعتبر الوزير رسامني أن "هذا المشروع مهم جدا للبنان، وكلما غصنا في تفاصيله كلما تحمسنا اكثر لأهميته ليس فقط للبنان بل لمنطقة عكار أيضا، فالجدوى الاقتصادية لهذا المشروع تؤكد بوجوب انطلاقة هذا المطار الحيوي لأنه يساعد لبنان، وهو لن يأخذ دور مطار بيروت الدولي".

وقال ردا على سؤال إنه "سيتم وضع دفتر شروط بشكل مزايدة، وسيبدأ التنفيذ في أول السنة المقبلة لأكبر مستثمر يعطي الدولة ايرادات".

وأشار إلى "وجود مستثمرين كبار يهتمون بهذا المشروع، وهذا ما يجعلنا نسرع في دفتر الشروط وفي التلزيم، فهناك مستثمرون يعرفون قيمة هذا المشروع الحيوي للمنطقة ولبنان وهذا يجعلنا كحكومة وكمجلس نواب نسرع في هذا المشروع".

أمّا مدير دار الهندسة في لبنان مروان قبرصلي فأعلن: "عرضنا اليوم المخطط التوجيهي الاولي لمطار القليعات، وكل عناصر المشروع من مبنى الركاب الى برج المراقبة، الى مبنى الشحن والاطفاء، وأوضاع المدارج، وما نحن بحاجة لانجازه في الفترة المقبلة لنكمل الدراسات. وكان هناك نقاش لهذا المخطط التوجيهي وطرحت عدة افكار سنأخذها في عين الاعتبار، وسنبدأ في الفترة المقبلة العمل على الجدوى الإقتصادية التي تحدد في مرحلة ثانية كلفة المشروع التي سننطلق منها لنرى أفضل طريقة لحصول المستثمر على دفتر شروط على مستوى المشروع، ليكون هذا المشروع مشروعا حيويا للمنطقة ويخلق فرص عمل ويكون مكملا لمطار بيروت الدولي".

إلى ذلك، استقبل سلام في السراي الحكومي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، يرافقه قائد قائد ​اليونيفيل​ ارولدو لازارو.

وأشار سلام إلى أن وجود اليونيفيل يشكل عاملًا أساسيًا في دعم الاستقرار في لبنان عمومًا، وفي الجنوب خصوصًا، معربًا عن أمله في أن يتم تجديد مهمتها في أقرب وقت ممكن، لافتًا إلى أن الدولة اللبنانية بصدد تقديم طلب رسمي للأمم المتحدة بهذا الشأن.

كما أكد رئيس الحكومة أهمية المحافظة على الاستقرار في ظل الظروف الراهنة، مكرراً ضرورة منع زج لبنان أو توريطه في المواجهة الإقليمية الدائرة، ومشيرًا إلى أن الجيش اللبناني مستمر في توسيع انتشاره في مناطق الجنوب، التزامًا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتنفيذ القرار 1701.

من جهته أكد لاكروا أن الأمم المتحدة تدعم مطالبة لبنان باستمرار عمل اليونيفيل وأن التواصل مستمر مع الجهات المعنية للوصول الى اتفاق بشأن تمديد ولايتها.