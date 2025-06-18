توسع رقعة الحريق في احراج بسري والجيش والدفاع المدني يعملان على اخماد النيران

توسعت رقعة النيران المشتعلة في احراج منطقة بسري واطراف بلدات بكيفا والمنطقة القريبة من المحتقرة، في اقليم الخروب، فيما تواصل طوافة للجيش اللبناني المساعدة في اخماد النيران الى جانب عناصر الدفاع المدني من مراكز اقليم الخروب.
وناشد مختار خربة بسري شفيق عيد كل "المعنين والوزارات والقوى الأمنية، المساعدة في السيطرة على الحريق الذي يهدد الثروة الحرجية، نظرا لضخامة النيران وتوسع رقعتها مع ارتفاع درجات الحرارة".
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