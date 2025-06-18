ضاهر زار نواف سلام: للتشديد على تحييد لبنان واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد

زار النائب ​ميشال ضاهر​ رئيس الحكومة ​نواف سلام​ في مكتبه في السرايا الحكومية، حيث جرى البحث في آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد، مع التشديد على ضرورة تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية الدائرة، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من الارتدادات الاقتصادية الناجمة عن الحرب القائمة.

وتناول اللقاء قضايا إنمائية وخدماتية تتعلق بقضاء زحلة، حيث شدد النائب ضاهر على أهمية إيلاء الاهتمام الكافي لواقع الطرقات في القضاء، وخاصة في قرى شرقي زحلة بالإضافة الى الوضع الأمني في مدينة زحلة وبلدات القضاء، وضرورة الاستجابة للمطالب الإنمائية المُلحة التي تعكس حاجات المواطنين.