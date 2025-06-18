قائد الكتيبة الهندية في اليونيفيل كرم مندوبي وسائل الإعلام في منطقتي حاصبيا ومرجعيون

كرم قائد الكتيبة الهندية في اليونيفيل العقيد آجي سينغ نيغي، مندوبي وسائل الإعلام في منطقتي حاصبيا ومرجعيون، في مأدبة غداء أقامها على شرفهم في مقر القيادة في نقار كوكبا، في حضور ضباط من قيادة الكتيبة.
ونوّه سينغ بـ"الدور الإيجابي الذي يؤديه إعلاميو المنطقة، عبر مواكبة نشاطات الكتيبة، التي تقوم في مناطق عملها، و تنقل الصورة الحقيقة للسكان المحليين في هذه المنطقة". وأكد ان كتيبة بلاده "مستمرة في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات الانسانية والصحية في منطقة عملها".
وفي ختام الحفل، قدم سينغ هدايا تذكارية للاعلاميين المكرمين
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