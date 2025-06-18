الراعي تابع مع لحود أوضاع القطاع الزراعي وبرامج وزارة الزراعة لتسويق الانتاج الزراعي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، في الصرح البطريركي في بكركي، مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود الذي عرض "أوضاع القطاع الزراعي والبرامج والمشاريع الزراعية التي تقوم بها وزارة الزراعة في ​لبنان​ وتمت متابعة عمل الابرشيات والرهبانيات في المجال الزراعي والاستثمار في الاراضي الزراعية".

كما عرض لحود الخطوات التي تقوم بها وزارة الزراعة والأيام الوطنية للزراعة لتسويق الإنتاج الزراعي في الأسواق المحلية والخارجية.

واطلع لحود البطريرك الراعي على برنامج الارشاد الزراعي الذي اطلقه وزير الزراعة نزار هاني وبدأ تطبيقه عبر الندوات الارشادية للمزارعين في كل لبنان ضمن اطار " الزراعة نبض الارض والحياة " وعلى الإجراءات التي تتخذها فرق وزارة الزراعة لتعزيز سلامة الغذاء ولضبط المخالفات في قطع الأشجار في الأحراج والغابات وفي الصيد البحري وإحالة المخالفين على القضاء المختص.

وأعلن لحود أنه اتفق مع البطريرك الراعي على اقامة القداس السنوي للقطاع الزراعي لهذا العام في الديمان يوم الاحد 17 آب 2025 على نية مزارعي لبنان بحضور وزير الزراعة.