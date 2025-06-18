وزارة الصحة أطلقت مشروع صندوق مكافحة الجوائح بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية

أطلقت ​وزارة الصحة العامة​، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، مشروع صندوق مكافحة الجائحة تحت عنوان "إستخدام نهج الصحة الواحدة لتعزيز القدرة على الصمود والتعافي"، وذلك في خلال ورشة عمل في فندق "راديسون - بلو" في فردان.

وقال وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، في كلمة له، إنّ "العمل مستمر بطموح وأمل وجدية لتحقيق مصلحة الشعب ال​لبنان​ي رغم كل الأجواء الصعبة السائدة والتحديات الكبيرة"، مضيفًا "إن السنوات الست الأخيرة كانت صعبة جدا وأثبت النظام الصحي اللبناني في خلال أزماتها قدرته على الإضطلاع بالمسؤولية والمواجهة والإستفادة من الدروس الصعبة".

وأوضح أنّ "إطلاق مشرع صندوق الجوائح يمثل خطوة متقدمة على طريق تعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود وزيادة الجهوزية لمواجهة الجوائح والأزمات الطارئة، وهو ليس استجابة لأزمة سابقة بل هو استثمار في مستقبل لبنان الصحي لأنه يهدف إلى تعزيز قدراتنا الوطنية في مجال الترصد الوبائي ونظم المختبرات وإدارة الطوارئ ومراقبة الحدود والتواصل في شأن المخاطر، وهي جميعها ركائز أساسية لاكتشاف التهديدات الصحية والوقاية منها والإستجابة لها".

وشدد على "ضرورة السعي لتجنّب أي جائحة أو مشكلة صحية، أما إذا حصلت فيجب العمل على مواجهتها واحتوائها. ويأتي مشروع صندوق الجوائح لتعزيز القدرة الطارئة في مواجهة الأزمات آملا عدم الإحتياج إليها".

وفي كلمة له، أشار وزير الزراعة نزار هاني إلى أنّ "الزراعة ملتزمة نهج "الصحة الواحدة" لأن هذا النهج يهدف إلى تحقيق إنماء متوازن ومستدام يصب في المحافظة على صحة الإنسان والحيوان وتوازن الأنظمة البيئية".

وأكد أهمية "التعاون مع وزارة الصحة العامة بهدف تعزيز القدرة على المكافحة والسيطرة والتعافي"، لافتا الى أن "إنشاء صندوق الجائحة يشكل فرصة إضافية لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال تمويل نشاطات تسهم في تعزيز القدرة الخدماتية البيطرية بما فيها مختبرات الصحة الحيوانية على مواجهة تهديدات الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مثل مرض الكلَب والحمّى المالطية".

وتناول هاني موضوع كلاب الشوارع لافتًا إلى "مبادرة بين وزارة الزراعة ونقابة الأطباء البيطريين والجمعيات الأهلية والناشطين لعلاج هذه الظاهرة عبر البدء بحملة تلقيح واسعة".

وتحدث عن أهمية "إبقاء الكلاب في مواقعها الطبيعية، مشددًا على أهمية زيادة الوعي المجتمعي حول أهمية الكلاب في المدن والبلدات والشوارع، وضرورة عدم التعامل معها بقسوة، بل التعامل مع الكلاب بشكل صحيح يحفظ سلامة المجتمع".