وزير الدفاع استقبل جبور وهاشم والأشقر وعرض مع قنصل لبنان في أميركا دور الجالية في دعم مؤسسات الدولة

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ​ميشال منسى​، في مكتبه، في اليرزة، النائبين جيمي جبور وقاسم هاشم. وخلال اللقاءين، تم البحث في التحديات التي تواجه البلد على المستويين الأمني والاجتماعي، مع تأكيد ضرورة تحصين المؤسسات الدستورية وتعزيز إمكانات الجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهامه في هذه المرحلة الدقيقة.

واستقبل وزير الدفاع الوطني أيضا قنصل لبنان في الولايات المتحدة الأميركية وسيم حجيج، وتم التطرق إلى "أهمية دور الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة الأميركية في دعم مؤسسات الدولة، لا سيما المؤسسة العسكرية، وسبل تطوير آليات التعاون بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر".

كما التقى رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء الركن حسان عوده، وجرى عرض للأوضاع الأمنية في البلاد، والدور المحوري الذي يضطلع به الجيش اللبناني في حفظ الاستقرار ومواجهة التحديات الراهنة.

وكذلك، التقى وزير الدفاع نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر، يرافقه طوني الأسمر، وتم البحث في واقع القطاع السياحي، مع تشديد أهمية الاستقرار الأمني في تشجيع الحركة السياحية وتعزيز الثقة بلبنان كوجهة آمنة.