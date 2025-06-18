فلسطيني صعد إلى حافلة مليئة بجنود الجيش الاسرائيلي في مستوطنة متسبيه رامون وألقى قنبلة غاز وانسحب من المكان

اشارت وسائل اعلام اسرائيلية الى ان ​فلسطين​ي صعد إلى حافلة مليئة بجنود ​الجيش الاسرائيلي​ في مستوطنة متسبيه رامون، وألقى قنبلة غاز على الجنود النائمين وانسحب من المكان. ولفتت الى ان الجنود يخضعون للفحوصات.

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