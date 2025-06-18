"يسرائيل هيوم": لجنة خاصة ستقرر أي الإسرائيليين سيُسمح لهم بالسفر

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأنّ "لجنة خاصة ستقرر أي ال​إسرائيل​يين سيُسمح لهم بالسفر"، وذلك بعد قرار حكومي يمنع الإسرائيليين من السفر، في ظل الحرب على ​إيران​ التي ترد على بموجات من الصواريخ والمسيّرات.

وأمس، أعلنت شركة ​طيران العال​ الإسرائيلية عن "قرار حكومي بعدم تسيير أي رحلات جوية من إسرائيل إلى الخارج".

وسبق وأنّ كشفت صحيفة "هآرتس" ال​إسرائيل​ية أنّ "إسرائيليين وأجانب يفرون عبر اليخوت إلى قبرص"، لافتة إلى أنّ "مئات الأشخاص يريدون مغادرة إسرائيل عبر البحر مقابل دفع آلاف الدولارات".

وذكرت "هآرتس" في تقرير لها، أن "عدد من اليخوت الصغيرة بدأت رحلات لنقل مجموعات لا تتجاوز 10 أشخاص من موانئ هرتسيليا وحيفا وعسقلان".