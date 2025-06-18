عراقجي: لم أغادر طهران ولم نرسل وفدًا تفاوضيًا إلى سلطنة عُمان

أكّد ​وزير الخارجية الإيراني​ عباس عراقجي، في تصريح لقناة "الجزيرة"، "أننا لم نرسل وفدًا تفاوضيًا إلى سلطنة عُمان"، مشددًا على "أنني لم أغادر طهران على رأس وفد تفاوضي وهذه معلومات غير صحيحة".

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت وكالة "رويترز" أنّ "وفدًا تفاوضيًا إيران​يًا هبط قبل في سلطنة عُمان"، في حين زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن "طائرة حكومية إيرانية غادرت المجال الجوي الإيراني رغم الحصار الجوي".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​​إسرائيل​​ية على مناطق في ​​إيران​​ وترقّب احتمالية إعلان ​أميركا​ الانضمام إلى الحرب، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ الباليستية منذ يوم الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم، شدد المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي على أنّ "العقوبة التي أنزلها الشعب الإيراني وقواتنا المسلحة بالعدوّ، والتي يُنزِلونها به الآن، والتي أعدّوا لها خططًا للمستقبل، هي عقوبة قاسية أضعفته. حتى إنّ تدخّل أصدقائه الأميركيين في الساحة وتصريحاتهم، دليل على ضعفه وعجزه".