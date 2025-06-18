اعلن السفير الأميركي مايك هاكابي في تصريح له، إن الولايات المتحدة تعمل على إجلاء رعاياها من إسرائيل من خلال تنظيم رحلات جوية وبحرية.
وأوضح أن السفارة الأميركية في القدس تعمل على ترتيبات الإجلاء، وحث الأميركيين في إسرائيل على التسجيل للحصول على أحدث المستجدات من خلال برنامج السفر التابع لوزارة الخارجية الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الاميركي: الولايات المتحدة تعمل على إجلاء رعاياها من إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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