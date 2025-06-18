السفير الاميركي: الولايات المتحدة تعمل على إجلاء رعاياها من إسرائيل

اعلن السفير الأميركي ​مايك هاكابي​ في تصريح له، إن الولايات المتحدة تعمل على إجلاء رعاياها من إسرائيل من خلال تنظيم رحلات جوية وبحرية.

وأوضح أن السفارة الأميركية في القدس تعمل على ترتيبات الإجلاء، وحث الأميركيين في إسرائيل على التسجيل للحصول على أحدث المستجدات من خلال برنامج السفر التابع لوزارة الخارجية الأميركية.