يديعوت أحرنوت: الهجوم الإيراني على معهد "وايزمان" في تل أبيب ألحق دمارًا واسعًا ودمر مختبرات بالكامل

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بان الصاروخ ال​إيران​ي الذي ضرب معهد "وايزمان" في رحوفوت بتل أبيب هذا الأسبوع ألحق دماراً واسعاً ودمر مختبرات بالكامل.

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