أفادت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، بأن "إيران لا تفاوض تحت الإكراه ولن تقبل السلام تحته وبالتأكيد ليس مع من يشعل الحروب".
ولفت البعثة، الى أن "إيران سترد على أي تهديد بتهديد مضاد وعلى أي إجراء بإجراءات مماثلة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: إيران لا تفاوض تحت الإكراه وسترد على أي تهديد بتهديد مضاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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