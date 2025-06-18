بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: إيران لا تفاوض تحت الإكراه وسترد على أي تهديد بتهديد مضاد

أفادت بعثة ​إيران​ لدى الأمم المتحدة، بأن "إيران لا تفاوض تحت الإكراه ولن تقبل السلام تحته وبالتأكيد ليس مع من يشعل الحروب".

ولفت البعثة، الى أن "إيران سترد على أي تهديد بتهديد مضاد وعلى أي إجراء بإجراءات مماثلة".