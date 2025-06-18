شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يستقبل رئيس وزراء صربيا لتعزيز سبل التعاون المشترك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس، ﭼورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، وذلك فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، والتى تُعد أولى زياراته الخارجية منذ توليه منصبه.



وفى بداية اللقاء، رحب "عبد الرازق" بالضيف الصربى والوفد المرافق له، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر وصربيا، والتى تعود جذورها إلى أكثر من سبعة عقود، منذ تأسيس حركة عدم الانحياز.

كما أشاد بالعلاقات المتنامية بين البلدين، والتى تشهد تطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات، السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الصربى عن سعادته بلقاء رئيس مجلس الشيوخ، مثمنا الدور المحورى الذى تقوم به مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تعزيز الاستقرار الإقليمى والدولى، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع مصر فى كافة المجالات، وعلى رأسها التبادل التجارى والسياحى بين البلدين، وتطلعه إلى استحداث خط طيران مباشر بين القاهرة وبلجراد مشيرا إلى أن مصر تمثل بوابة للعديد من الدول الأفريقية.



وفى ختام اللقاء، أكد "ماتسوت" على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على دعم صربيا لمصر فى المحافل الدولية، وعلى احترامها لدور مصر المحورى فى منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة، النائبة فيبى فوزى وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار محمود اسماعيل عتمان، الأمين العام والسفيرة هبة زكى مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.



مجلس الشيوخ يستقبل رئيس وزراء صربيا (1)



مجلس الشيوخ يستقبل رئيس وزراء صربيا (2)