شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا ننسى.. الجماعة الإرهابية أطلقت فتاوى للإضرار بالاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

مر الشعب والدولة المصرية بفترة هى الأصعب ولن ينساها التاريخ عندما سيطرت الجماعة الإرهابية على زمام الحكم واستحوذت على جميع مفاصل الدولة، وضرب الاقتصاد المصري حيث ألقت الأزمة الاقتصادية فى مصر بظلالها على الفتاوى الصادرة عن الدعاة المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكمها، حيث دعت المصريين فى الخارج إلى التوقف عن دعم الاقتصاد المصرى بأى صورة وهو ما وصفه علماء دين بالأمر الذى يتصادم مع قيم الإسلام والانتماء للوطن.

وأفتى الداعية الإخوانى عصام تليمة بعدم جواز تحويل مبالغ مالية أو دولارات من المصريين فى الخارج إلى مصر؛ بهدف الإضرار بالاقتصاد المصرى، وإعاقة النظام وأدواته ومنها الاقتصاد بحسب تعبيره، فى إشارة إلى أزمة نقص الدولار وعدد من العملات الأجنبية التى تعانى منها مصر فى الوقت الحالى.

وعن فتح الحسابات فى البنوك المصرية خلال الفترة الحالية قال: "لا ننصح بذلك"، واعتبر أن عدم تحويل المبالغ المالية من المصريين فى الخارج واجب ودور لكل من استطاع أن يقوم به" - بحسب زعمه.

كما زعم محمد عبد المقصود، الداعية المتحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية، أن دعم المصريين بالخارج للنظام فى مصر هو حرام.