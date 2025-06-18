شكرا لقرائتكم خبر عن "المؤتمر" يشكل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة استعدادا للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت أمانة حزب المؤتمر بالقاهرة عن تشكيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ.

وأكد القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعداد التنظيمي للحزب للانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والمتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابية في جميع دوائر القاهرة، حيث ستتلقى الغرفة طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات، إلى جانب إعداد تقارير يومية ورفعها للقيادة الحزبية لضمان الشفافية والاستجابة السريعة لأي مستجدات.



وأضاف أنه تم تكليف المهندس هيثم أمان، الأمين العام المساعد لأمانة القاهرة، برئاسة غرفة العمليات المركزية التي تضم مجموعة من قيادات الأمانات النوعية بالحزب.

وأوضح المهندس هيثم أمان، رئيس غرفة العمليات، أن الغرفة تمثل «العقل التنظيمي الميداني» لأمانة الحزب بالقاهرة، مشددًا على أن عملها ينطلق من معايير دقيقة تقوم على التخطيط، ومتابعة كافة المستجدات.



وقال "أمان"، إن تشكيل الغرفة يستهدف ضمان إدارة منضبطة للمرحلة الانتخابية، وتحقيق تمثيل حقيقي لكافة فئات المجتمع، عبر آلية عمل مرنة تعتمد على الشفافية، والمتابعة اللحظية، والتنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالأقسام لتحقيق تغطية شاملة وفعالة في كل المناطق خلال العملية الانتخابية.

وتضم غرفة العمليات، كلا من: أحمد حماد أمين التنظيم بالقاهرة، والدكتورة لبنى مصطفى عبد الرحمن أمينة المرأة، ومحمود هشام عطا أبو النيل أمين الأنشطة والعمل الجماهيري، وكريم جبر مساعد أمين الشباب، وهند صبري عضو أمانة الإعلام، والدكتور محمد الشوربجي رئيس اللجنة الاقتصادية، ومحمد سعودي شاهين رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفارس وليد عبد الموجود عضو لجنة النقل البري والنقل البحري.