قيادتا حزب الله وحركة أمل دانتا الهجمات على إيران: المجالس العاشورائية ستكون محطة لترسيخ ثقافة المقاومة

عقد لقاءٌ بين قيادتي حركة "أمل" و"​حزب الله​" ضم رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشيخ علي دعموش ورئيس الهيئة التنفيذية ل​حركة أمل​ مصطفى فوعاني، حيث شددا في بيان على "أهمية إحياء المجالس العاشورائية بما يليق بعظمة هذه المناسبة، وبما يعزز القيم الدينية والوطنية، ويجسد وحدة الصف المقاوم في مواجهة التحديات كافة".

وأكد الجانبان أنّ "المجالس العاشورائية هذا العام ستكون محطة لترسيخ ثقافة ​المقاومة​ والصبر والصمود، ورسالة إلى العدو الصهيوني بأن شعبنا متمسك بخياراته وثوابته، ولن يتراجع عن الدفاع عن الأرض والكرامة".

وأوضحا "في سياق مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم صيف 2024"، أن "ملف إعادة الإعمار هو أولوية وطنية وإنسانية، يتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني وكل القوى الحية"، كما جدّدتا الشكر لـ"كل الدول الصديقة والشقيقة التي ساهمت وتساهم في دعم صمود شعبنا ومساعدته على تجاوز آثار العدوان".

كما دانت قيادتا حركة أمل وحزب الله "الهجمات العدوانية الشرسة التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، معتبرتين أن "هذه الحملات العدوانية ما هي إلا محاولات يائسة لاستهداف محور المقاومة ككل، والنيل من إرادة الشعوب الحرة". وأكدتا أن "إيران ستبقى الداعم الأول لقضايا الأمة العادلة، وركنًا متينًا في مواجهة الهيمنة والاستعمار".

ودعا الجانبان "أبناء شعبنا في لبنان إلى المزيد من الوحدة والتماسك، والابتعاد عن كل ما يفرق الصفوف، والعمل على تعزيز السلم الأهلي، وصون الإنجازات الوطنية التي تحققت بفضل التضحيات الجسام".