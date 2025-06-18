شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: التعاون مع مجلس النواب يعكس التزام الجميع بالعمل لمصلحة الوطن والمواطن والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كوچك، وزير المالية، وذلك عقب انتها الجلسة العامة أمس، وبمناسبة موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب الوزراء عن شكرهم الوافر وتقديرهم الكبير للمستشار الدكتور حنفي جبالي ولمجلس النواب الموقر، على الإدارة الرشيدة للمناقشات والجهد الكبير الذي بُذل خلال مناقشات مشروعي الخطة والموازنة، وما أبداه النواب من حرص واضح على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الوزراء الثلاثة أن التعاون البنّاء بين الحكومة ومجلس النواب يعكس التزام الجميع بالعمل المشترك من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وأن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق والتعاون لتنفيذ ما تضمنته الموازنة والخطة من مشروعات وبرامج تنموية.



