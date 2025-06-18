شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية يقرر إرجاء المؤتمر الجماهيري بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الجبهة الوطنية إرجاء المؤتمر الشعبي الحاشد للحزب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية والذي كان مقررا عقده السبت المقبل 21 يونيو، إلى وقت لاحق وذلك فى ضوء المعطيات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن القومي المصري.

وأكد حزب الجبهة الوطنية حرصه الشديد على استمرار التلاحم بين القيادة السياسية والحزبية والجماهير في مختلف محافظات مصر والتى تعد قاعدة راسخة لدى الحزب، لكن الظروف الإقليمية والدولية الراهنة وتصاعد الصراع في المنطقة يستدعي من الجميع الالتفاف حول القيادة السياسية التي تمضي بثبات وحكمة واضعين مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار.

وتابع الحزب في بيان له: كما تحتم التطورات المتسارعة بالمنطقة استشعارا منا لحجم المسؤولية الوطنية في هذا المنعطف الدقيق أن نكون صفا واحدا خلف القيادة السياسية داعمين لها بكل مانملك في مواجهة التحديات بروح لا تنكسر وعزيمة لا تلين.