شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: البيان المشترك لمصر و20 دولة لإدانة الهجمات على إيران يعكس موقفا دولياً متزنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، بالبيان المشترك الصادر عن مصر ووزراء خارجية و20 دولة، والذي أدان الهجمات الإسرائيلية على إيران، مؤكدًا أن البيان يعكس موقفًا دوليًا متزنًا، يرفض سياسات العدوان والتصعيد في المنطقة، ويدعو لاحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد القبطان محمود جبر في تصريحات له، أن انضمام مصر لهذا البيان يعكس ثبات الموقف المصري في رفض أي محاولات للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أن استمرار الأعمال العدائية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والاضطراب، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى التهدئة والحوار لا إشعال المواجهات.

وأشار القبطان محمود جبر إلى أن البيان تضمن نقاطًا بالغة الأهمية، على رأسها الدعوة إلى احترام سيادة الدول وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، والتأكيد على ضرورة خفض التصعيد والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وأكد أن هذه الرسائل تمثل موقفًا مسؤولًا يُعبّر عن إرادة جماعية لوقف دوامة العنف، ورفض منطق القوة كأداة لحل النزاعات، ما يعكس حرص المجتمع الدولي على تفادي انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن مصر كانت وما زالت صوتًا عاقلًا في خضم الأزمات الإقليمية، وأن هذا البيان هو امتداد لدورها المحوري في الدفاع عن مبادئ العدالة والسلام، داعيًا إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والوقوف أمام محاولات جر المنطقة نحو صراع مفتوح.

وأكد أهمية توحيد المواقف العربية والدولية لدعم مسارات التهدئة، والضغط من أجل وقف التصعيد المتبادل، بما يحفظ استقرار الشعوب ويصون سيادة الدول.