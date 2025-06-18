الدوحة: كانت هناك مؤشرات إيجابية لاتفاق مستدام قبل هجمات الإسرائيل على إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت الدوحة، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، إن مؤشرات إيجابية للوصول إلى اتفاق مستدام، كانت قبل الهجمات التي شنّتها إسرائيل على إيران.

وذكر الناطق الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أنه "كانت هناك مؤشرات إيجابية للوصول إلى اتفاق مستدام، قبل الهجمات على إيران".

وأضاف أن "دول المنطقة كانت منخرطة في دعم جهود التوصل، لاتفاق بين واشنطن وطهران".

وحذّر من "الاستهداف غير المحسوب لمنشآت الطاقة في إيران"، مضيفا أن "الخطوة الإسرائيلية غير محسوبة، وستكون لها تداعيات على أسعار النفط".

وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يؤكد ضرورة خفض التصعيد في المنطقة"، مشيرا إلى أنه "بحثنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبل تعزيز أمن المنشآت النووية".

وأكّد الأنصاري أن "استهداف المنشآت النووية، تهديد خطير للأمن الإقليمي"، مشرا إلى أن "اتصالات (الدوحة) مستمرة، للتوصل إلى تهدئة للتصعيد الخطير في المنطقة".

المصدر : وكالات