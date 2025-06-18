إسرائيل تأمل بانضمام الولايات المتحدة للحرب قريباً والقيام بهذا الأمر

القاهرة - كتب محمد نسيم - تأمل إسرائيل بانضمام الولايات المتحدة إلى جانبها في الحرب على إيران، وأن "إنجازات هجمات الجيش الإسرائيلي والموساد من شأنها أن ترجح الكفة لصالح تدخل أميركي في الحرب"، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.

وأضافت الصحيفة أنه "يوجد إغراء بأن يركب ترامب على النجاح الإسرائيلي، كي يتمكن من الإعلان عن نفسه كمن تغلب بالقوة على التهديد النووي".

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لكن الصحيفة أشارت من الجهة الأخرى إلى التقلبات والتناقضات في تصريحات ترامب، وإلى تخوفه من تورط عسكري في الشرق الأوسط، وأنه لن يكون بالإمكان معرفة قراره النهائي إلى حين قصف منشأة فوردو النووية الإيرانية، أو عدم قصفها.

وليس بمقدور إسرائيل استهداف منشأة فوردو، والاعتقاد في إسرائيل هو أن بإمكان الولايات المتحدة قصفها بواسطة إلقاء طائرات قاذفة من طراز "بي-2" قنابل بزنة 14 طن، التي رفض الرؤساء الأميركيون، جورج بوش الابن وباراك أوباما وجو بايدن، إعارتها لإسرائيل، فيما يأملون في إسرائيل الآن أن يوافق ترامب على استخدامها لضرب منشأة فوردو.

وعقد ترامب، مساء أمس، اجتماعا لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، من أجل اتخاذ قرار حول السياسة الأميركية تجاه الحرب بين إسرائيل وإيران، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن ثلاثة مسؤولين أميركيين.

وقال المسؤولون الأميركيون، حسب "واللا"، إن ترامب يدرس بجدية الانضمام إلى الحرب وشن هجوم أميركي على المنشآت النووية الإيرانية، وخاصة على منشأة فوردو الموجودة في عمق عشرات الأمتار في الأرض، في جرف جبلي قريب من مدينة قم.

ونقل "واللا" عن مسؤولين إسرائيليين قولهما إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، والمؤسسة الأمنية في إسرائيل يعتقدون أن ترامب سينضم إلى الحرب، في الأيام القريبة، ويهاجم منشأة فوردو.

وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس، إن الحرب التي تشنها إسرائيل على إيران "لن تنتهي من دون ضرب منشأة فوردو النووية".

وأضاف هنغبي أنه "عندما شرعنا في هذه الحرب، لم نتلقَّ تعهّدًا أميركيًا بأنهم سينضمون إليها".

وشدد نتنياهو، أول من أمس، على "التزامه بإزالة تهديد فوردو". وقال إن "هذا التزام شخصي منّي ومن المؤسسة الأمنية. سننفذ ذلك، ولن نتراجع عنه".

ويحذر خبراء من أن استهداف منشأة فوردو قد ينطوي على مخاطر إنسانية وبيئية جسيمة، خصوصًا في حال تسببت الضربة في تسريبات إشعاعية.

وبحسب التقديرات، فإن إيران تخزن في هذه المنشأة الجزء الأكبر من مخزونها من اليورانيوم المخصّب، ما يزيد من خطورة أي هجوم قد يؤدي إلى تلوث إشعاعي في المنطقة.