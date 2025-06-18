نائب وزير الخارجية الروسي: أي مساعدة عسكرية أميركية لإسرائيل خطوة نحو زعزعة جذرية للاستقرار بالشرق الأوسط

اشار نائب وزير الخارجية الروسي، الى أن "أي ​مساعدة عسكرية أميركية​ لإسرائيل خطوة نحو زعزعة جذرية للاستقرار في الشرق الأوسط".

ووجهت الخارجية الروسية تحذيرات لواشنطن من تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لإسرائيل أو حتى مجرد التفكير في الأمر، مؤكدة أن "روسيا على اتصال مع كل من إيران وإسرائيل وهي قادرة على تقديم جهود الوساطة في سياق الصراع بين البلدين".