الخامنئي: على الأميركيين أن يعلموا أن أي تدخل عسكري منهم سيقابل بأضرار لا يمكن تعويضها

شدد المرشد الأعلى في ​إيران​ السيد ​علي الخامنئي​، على أنّ "الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحًا وسيلقى جزاء عمله"، موضحًا أنّ "إيران لن تغفر للكيان الصهيوني انتهاك أجوائها ولن تنسى دماء شهدائها".

ولفت، في كلمة متلفزة، إلى أنّ "قواتنا المسلحة جاهزة للدفاع عن الوطن ومدعومة من المسؤولين وكل أبناء الشعب".

وقال "على الأميركيين أن يعلموا أن الشعب الإيراني لا يُمكن إخضاعه، وأي تدخل عسكري منهم سيقابل بلا شك بأضرار لا يمكن تعويضها"، مضيفًا "الشعب الإيراني سيقف بثبات في وجه الحرب المفروضة، وهذا الشعب لن يخضع لأي فرض أو إكراه".

وأضاف الخامنئي "الأشخاص العاقلون الذين يعرفون إيران وشعبها وتاريخها لا يخاطبون هذا الشعب بلغة التهديد، لأن الشعب الإيراني لا يمكن إخضاعه، وعلى الأميركيين أن يعلموا أن أي تدخل عسكري من جانبهم سيُواجه، بلا شك، بأضرار جسيمة لا يمكن تعويضها".

وأشاد الخامنئي بسلوك الشعب الإيراني "المتزن، الشجاع، والذي جاء في الوقت المناسب في مواجهة العدوان الأحمق والخبيث للعدو الصهيوني"، واعتبر هذا الموقف "مؤشرًا على نضوج الشعب وتعزيز العقلانية والروح المعنوية لديه".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​إسرائيل​ية على مناطق في ​إيران​، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ الباليستية منذ يوم الجمعة.