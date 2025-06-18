أمير قطر تلقى رسالة من الرئيس الإيراني تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها

اشارت وكالة الأنباء القطرية الى أن "أمير دولة قطر الشيخ تميم ين حمد آل ثاني تلقى رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تتصل ب​العلاقات الثنائية​ وسبل دعمها وتطويرها". ويوم أمس الثلاثاء حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري من الاستهداف الإسرائيلي غير المحسوب لمنشآت الطاقة في إيران، مشددا على دعم المفاوضات بين واشنطن وطهران.

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