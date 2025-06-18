الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 5 مروحيات عسكرية إيرانية في قاعدة بمنطقة كرمانشاه

ادّعى الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنّه "هاجم 5 مروحيات عسكرية إيرانية في قاعدة بمنطقة كرمانشاه".
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات الإسرائيلية على مناطق في إيران وترقّب احتمالية إعلان أميركا الانضمام إلى الحرب، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ الباليستية منذ يوم الجمعة.
وكان قد أكد المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي في تصريح، أنه "يجب التعامل بقوة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي ولن نساومه أبدًا"، في وقت كان قد طالب فيه الرئيس الأميركي إيران بـ"الاستسلام غير المشروط".
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