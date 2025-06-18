أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "الضربات الإسرائيلية أدّت إلى تدمير مبنيَين واقعَين في كرج قرب طهران، حيث كان يتم تصنيع مكوّنات لأجهزة طرد مركزية".
واشارت الوكالة الأممية، الى أنّ "الضربات الإسرائيلية طالت أيضا مبنى تابعا لمركز طهران للأبحاث يُنتج أجزاء لهذه المعدّات المستخدمة في تخصيب اليورانيوم".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنّه ضرب مواقع نووية جديدة ومصانع أسلحة في إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إسرائيل دمرت مبنيين لانتاج أجهزة الطرد المركزي قرب طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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