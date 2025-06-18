أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ لإيران الحق المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الذي بدأ خلال استمرار المفاوضات النووية، مشدداً على أنّ بلاده تبذل ما بوسعها لوقف العدوان الإسرائيلي في غزة وسوريا ولبنان واليمن وإيران، وستواصل ذلك بكل صبر.
وأشار أردوغان إلى أنّ تركيا اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة التداعيات المحتملة على أراضيها جراء الصراع الإسرائيلي الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: لايران الحق في الدفاع عن نفسها ونبذل ما بوسعنا لوقف عدوان إسرائيل في غزة وسوريا ولبنان واليمن وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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